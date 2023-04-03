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21:31, 3 апреля 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли число полученных истребителей МиГ-29

Советник ВВС Украины Игнат заявил о наличии у ВСУ трех бригад истребителей МиГ-29

Фото: Slovak Ministry Of Defence / Reuters

Советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат рассказал, каким количеством истребителей МиГ-29 обладает страна на данный момент. Об этом он высказался в эфире телеканала «Киев».

Игнат раскрыл число полученных МиГ-29 и заявил о наличии трех бригад истребителей (порядка 72 самолетов) у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он назвал историческим шагом передачу Украине подобных вооружений. Кроме того, у Киева есть пять бригад истребителей и две бригады Су-27.

«Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели», — подчеркнул Игнат.

Советник ВС Украины добавил, что передача Польшей истребителей является знаком для других, «что надо делать второй и третий шаг». «Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», — заключил он.

Утром 3 апреля стало известно, что Польша передала Украине несколько истребителей. Об этом сообщил Марчин Пшидач, представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику.

При этом ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не намерена поставлять Киеву все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29.

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Марина Совина
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