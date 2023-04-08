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17:50, 8 апреля 2023Бывший СССР

Украинские танки Т-64 начнут ремонтировать в Польше

«Укроборонпром»: украинские танки Т-64 начнут ремонтировать в Польше

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские танки T-64 начнут ремонтировать и проводить им техническое обслуживание на заводе «Бумар-Лабенди» в польском городе Гливице. Об этом государственный концерн «Укроборонпром» сообщил в Telegram.

«Соглашение предусматривает, что украинские танки Т-64 будут обслуживаться и капитально восстанавливаться на мощностях "Бумар-Лабенди" в Гливице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем действие данного договора стороны намерены распространить на танки Т-72 и РТ-91 Twardy, переданные Польшей Киеву. Помимо этого, изучается возможность совместного обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.

Ранее сообщалось, что Варшава передаст Киеву несколько советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По словам политика, польская сторона намерена передать Украине всего 14 самолетов, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

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Игорь Дмитров
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