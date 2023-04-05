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15:25, 5 апреля 2023Мир

Польша решила передать Украине еще несколько истребителей МиГ-29

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава передает Киеву четыре истребителя МиГ-29

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава передает Киеву еще несколько советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА Новости.

«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно четыре МиГ передаются в настоящее время», — сказал польский лидер.

По словам политика, польская сторона намерена передать Украине всего 14 самолетов, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

Ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет отдавать Киеву все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Министр отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно и тайно. «Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными. (...) В то же время мы укрепляем безопасность Польши» , — отметил он.

По словам Яблонского, Минобороны республики намерено держать в секрете процесс передачи самолетов.

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Виктория Кондратьева
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