Польша решила передать Украине еще несколько истребителей МиГ-29

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава передает Киеву четыре истребителя МиГ-29

Варшава передает Киеву еще несколько советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА Новости.

«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно четыре МиГ передаются в настоящее время», — сказал польский лидер.

По словам политика, польская сторона намерена передать Украине всего 14 самолетов, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО.

Ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет отдавать Киеву все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Министр отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно и тайно. «Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными. (...) В то же время мы укрепляем безопасность Польши» , — отметил он.

По словам Яблонского, Минобороны республики намерено держать в секрете процесс передачи самолетов.