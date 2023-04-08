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08:08, 8 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об устроивших «адскую ночь» для ВСУ бойцах ЧВК «Вагнер»

РВ: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504 под Артемовском

Фото: Concord Press Service / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков.

Отмечается, что в центре города, в районе железной дороги идут тяжелые бои. Также выгнеровцы ведут штурмовые действия в районе улицы Корсунской. Кроме того, бои продолжаются в юго-западных районах города. «Силы обороны ожидает очередная адская ночь в Бахмуте», — сообщается в ночной сводке украинских военных аналитиков.

Ранее «РВ» опубликовала уничтожение американской гаубицы M109 российским дроном-камикадзе под Артемовском. На сделанном с разведывательного беспилотника видео видно, как барражирующий боеприпас «Ланцет» врезается в борт самоходки. После этого бронемашина окутывается дымом, а через несколько секунд из нее вырывается пламя, свидетельствующее о возгорании боеприпасов.

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Марина Совина
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