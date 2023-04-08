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07:14, 8 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры показали уничтожение американской гаубицы российским «Ланцетом»

РВ: российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу M109 под Артемовском

Уничтожение американской гаубицы M109 российским дроном-камикадзе показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На сделанном с разведывательного беспилотника видео видно, как барражирующий боеприпас «Ланцет» врезается в борт самоходки. После этого бронемашина окутывается дымом, а через несколько секунд из нее вырывается пламя, свидетельствующее о возгорании боеприпасов.

Ранее стало известно, что почти половина буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне специальной военной операции было уничтожено «Ланцетами». Речь идет о буксируемых орудиях M777 и САУ M109.

В марте в публикации чешской газеты Lidovky «Ланцет» назвали убийцей американских реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и британских зенитных установок Stormer.

Марина Совина
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