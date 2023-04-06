Стало известно об уничтожении половины гаубиц НАТО в зоне СВО «Ланцетами»

РИА Новости: почти половина самоходных гаубиц НАТО в зоне СВО уничтожена «Ланцетами»

Около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне специальной военной операции уничтожено барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», также известными как «Ланцеты». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, из 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран Североатлантического альянса, которые были уничтожены на Украине с начала 2023 года, «дронами-камикадзе» было поражено около 45 процентов.

Собеседник агентства добавил, что речь в частности идет о поставленных украинской стороне из США буксируемых орудиях M777 и САУ M109 Paladin.

В марте в публикации чешской газеты Lidovky «Ланцет» назвали убийцей американских реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и британских зенитных установок Stormer.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом опыта специальной военной операции.