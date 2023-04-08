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15:49, 8 апреля 2023Бывший СССР

Военкор показал наступление ВДВ под Кременной под прикрытием миномета «Василек»

Военкор RT показал кадры наступления ВДВ под Кременной под прикрытием миномета «Василек»

Подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают наступление в районе Кременной под прикрытием автоматического миномета «Василек». Снятое военкором RT видео появилось в Telegram-канале издания.

На кадрах журналист показал, как российские войска готовят снаряды, заряжают минометы и открывают огонь по опорным пунктам и пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщает издание, с помощью «Василек» подразделения ВДВ разрушают линию обороны противника, вытесняя из из леса к реке. В планах российских войск зажать бойцов ВСУ в котел.

Ранее Минобороны России показало уничтожение танком Т-80 командного пункта украинских военных. На видео видно, как бронемашина выдвигается в сторону лесополосы, после чего, прикрываясь деревьями, производит серию выстрелов в сторону ВСУ, и уезжает. В ведомстве рассказали, что быстрые и слаженные действия экипажа танка позволяют устроить противнику «огненную карусель».

Константин Лысяков
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