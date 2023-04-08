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08:51, 8 апреля 2023Россия

Названа доля курящих вейпы россиян

Федотов: почти 15 процентов курящих взрослых россиян предпочитают вейпы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По данным аналитиков, более четверти взрослого населения России имеют пристрастие к курению, при этом около 15 процентов из них предпочитают вейпы. Такими данными с РИА Новости поделился владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

На данный момент по статистике Росстата в РФ проживает 83,2 миллиона взрослых. Из них курильщиками, согласно данным World Population Review, являются 28,3 процента, то есть почти 23,5 миллиона человек. И 3,5-4 миллиона из них используют электронные системы доставки никотина (ЭСДН), которые чаще называют просто вейпами.

«По итогу подсчетов, электронные устройства являются основным способом потребления никотина для 14,8 процента потребителей», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее онколог, гематолог Александр Серяков рассказал, что из-за курения вейпов развивается рак легких, гортани, почек и других органов. При этом многие заядлые курильщики стали переходить на них, будучи уверенными в их меньшем вреде.

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Екатерина Подвигина
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