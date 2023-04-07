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14:59, 7 апреля 2023Забота о себе

Названа смертельная опасность курения вейпов

Онколог Серяков предупредил, что из-за курения вейпов развивается рак легких и гортани

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Из-за курения вейпов развивается рак легких, гортани, почек и других органов, предупредил онколог, гематолог Александр Серяков. О появлении смертельных болезней из-за пагубной привычки он рассказал изданию «Газета.Ru».

Онколог рассказал, что с появлением электронных сигарет — вейпов — многие заядлые курильщики стали переходить на них, будучи уверенными в их меньшем вреде.

Сейчас вейпы стали не меньшей, а то и большей проблемой, чем сигареты. Вред от вейпов сопоставим с последствиями традиционного курения. В обеих группах (традиционное курение и «парение» вейпов) врачи отметили заметные повреждения кровеносных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенную жесткость сосудистой стенки. Курение вейпов приводит к развитию респираторных расстройств, повышению давления, риску развития инфаркта и инсульта, когнитивных нарушений

Александр Серяковонколог, гематолог

При нагревании глицерина и пропиленгликоля образуются выделяющие формальдегид соединения. Это вещество относится к канцерогенам первой группы, повышающим риск развития рака, отметил онколог.

2690сигарет

в год выкуривает среднестатистический курильщик в России

Серяков добавил, что испарения масляных ароматизаторов вейпов вредят и курильщикам, и окружающим. Некоторые виды жидкостей для электронных сигарет содержат никотин. Он замедляет развитие мозга у молодых людей, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. Кроме того, у курильщиков чаще развивается рак пищевода, гортани, глотки, почек, мочевого пузыря, печени, поджелудочной железы, желудка, шейки матки, прямой кишки.

9 из 10случаев

рака легких приходится на курильщиков

Бросить курить — сигареты, вейпы или кальян — никогда не поздно, уверяет Серяков. Для этого нужно придумать вескую причину, назначить дату (возможно, привязанную к значимому событию), использовать никотиновые заменители.

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Врач предупредил, что решившему отказаться от вредной привычки человеку нужно быть готовым к испытаниям — стрессам и тяге покурить, но их нужно преодолеть. Для этого следует избегать нервных перенапряжений, больше двигаться и не бояться предпринимать несколько попыток при срывах.

Ранее онколог Антон Ильин предупредил об опасности никак не проявляющего себя смертоносного вируса. Он пояснил, что вирус папилломы человека провоцирует развитие рака.

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Вера Владзиевская
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