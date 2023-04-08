Кабмин выделит еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарств

Правительство России выделит еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарств

Правительство России дополнительно выделить еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

По информации ведомства, денежные средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, а также на другие противоэпизоотические мероприятия.

Специалисты ветслужб планируют провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний.

Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году, с учетом дополнительно выделенных средств, составит более 3,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выплатили государству более 2 миллионов рублей за амурского тигра, которого сбил поезд.