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21:59, 8 апреля 2023Экономика

Кабмин выделит еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарств

Правительство России выделит еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарств

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Правительство России дополнительно выделить еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

По информации ведомства, денежные средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, а также на другие противоэпизоотические мероприятия.

Специалисты ветслужб планируют провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний.

Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году, с учетом дополнительно выделенных средств, составит более 3,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выплатили государству более 2 миллионов рублей за амурского тигра, которого сбил поезд.

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Юлия Мискевич
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