Кабмин выделит еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарств
Правительство России дополнительно выделить еще миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для вакцинации поголовья в животноводческих хозяйствах. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
По информации ведомства, денежные средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, а также на другие противоэпизоотические мероприятия.
Специалисты ветслужб планируют провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах и своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний.
Общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году, с учетом дополнительно выделенных средств, составит более 3,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выплатили государству более 2 миллионов рублей за амурского тигра, которого сбил поезд.