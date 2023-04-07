РЖД выплатили более двух миллионов рублей за сбитого амурского тигра

РЖД выплатили 2,4 миллиона рублей за сбитого грузовым поездом амурского тигра

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выплатили государству более 2 миллионов рублей за амурского тигра, которого сбил поезд. Информация об этом появилась на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры в пятницу, 7 апреля.

Согласно опубликованной информации, животное было сбито грузовым составом на 8667-м километре перегона Дальневосточной железной дороги Аван-Котиково в Вяземском районе Хабаровского края.

Транспортная прокуратура обратилась в суд с иском против холдинга с требованием выплатить компенсацию за погибшего хищника. Размер ущерба, причиненного дикой природе гибелью краснокнижного животного, оценили в 2,4 миллиона рублей.

«Ответчик, не дожидаясь судебного решения, ущерб возместил, перечислив денежные средства на счет Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в апреле РЖД анонсировали запуск более 1,5 тысячи дополнительных поездов на лето по наиболее востребованным южным направлениям. Всего РЖД планирует перевезти в летний период свыше 50 миллионов пассажиров, 11 из которых — на юг страны.