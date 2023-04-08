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16:23, 8 апреля 2023Бывший СССР

Пограничники Украины предотвратили вывоз мощей святых в Молдавию

Госпогранслужба Украины сообщила о предотвращении вывоза в Молдавию мощей 80 святых

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Госпогранслужба Украины сообщила предотвращении попытки вывоза мощей святых в Молдавию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы, якобы на праздник», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ковчег с мощами перевозился небрежно, что привело к выпадению мощей со своих мест. Впоследствии пограничники сообщили о преступлении полиции и Службе безопасности Украины.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна является «территорией самой большой религиозной свободы». При этом фактически захват Лавры со стороны ПЦУ глава государства оценил как «еще один шаг к укреплению духовной независимости» республики, направленный на защиту общества от «московских манипуляторов религией».

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Алевтина Запольская
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