Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 8 апреля 2023Из жизни

В российском зоопарке из-за инсульта утонула белая медведица

Белая медведица Забава утонула в зоопарке Омской области из-за кровоизлияния в мозг

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Белая медведица по имени Забава утонула в Большереченском зоопарке в Омской области после инсульта. Об этом глава областного минкульта Юрий Трофимов сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Сведения о смерти медведицы ранее стали распространяться в соцсетях. Пользователи сообщали, что Забава не смогла выбраться из проруби, которую для нее ранее сделали сотрудники зоопарка.

В Минкульте российского региона опровергли данные о выдолбленной для животного проруби, сообщив, что медведица сама создала себе места для купания во льду, однако подтвердили, что животному не удалось вынырнуть из бассейна. После этого медведицу из воды достали водолазы. Затем специалисты провели вскрытие.

«Итог вскрытия печальный — кровоизлияние в мозг. Инсульт поражает и животных, не только в зоопарках, но и в дикой природе. Когда это произошло, Забава находилась в воде», — написал Трофимов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании удалось вылечить собаку, которая страдала от алкоголизма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Владлена Татарского похоронили в Москве
В российском зоопарке из-за инсульта утонула белая медведица
США направили атомную подлодку с крылатыми ракетами Tomahawk на Ближний Восток
Стилист Лисовец перечислил модные модели обуви на теплый сезон
Пограничники Украины предотвратили вывоз мощей святых в Молдавию
Блинкен посетит Вьетнам
«Торпедо» одержало победу в матче РПЛ
В Японии экстренно сели два американских истребителя
Военкор показал наступление ВДВ под Кременной под прикрытием миномета «Василек»
Парламент Турции принял первые решения по газовому хабу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.