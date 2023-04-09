В Башкирии бизнесвумен обокрали на 40 миллионов рублей

Shot: в Башкирии обокрали дом бизнесвумен на 40 миллионов рублей во время ее отъезда

Дом бизнесвумен, проживающей в Иглинском районе Башкирии, обокрали на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время ее отъезда. За домом следил алабай, а также камеры видеонаблюдения. Однако ворам удалось обойти охрану и украсть все накопления, в том числе деньги и украшения. Когда женщина вернулась с семьей домой, то увидела открытое окно на первом этаже, а затем обнаружила сломанные сейфы.

Как выяснили полицейские, три человека в медицинских масках и строительных перчатках отогнули профнастил забора с задней стороны двора и залезли в дом, обойдя все камеры и собаку. Сейчас их разыскивают.

Ранее в Ленинградской области обокрали дом директора «Аэропорта Путилово». Неизвестный проник в дом главы аэродрома в деревне Юкки Всеволожского района и похитил драгоценности на 1,5 миллиона рублей.