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19:10, 9 апреля 2023Силовые структуры

В Башкирии бизнесвумен обокрали на 40 миллионов рублей

Shot: в Башкирии обокрали дом бизнесвумен на 40 миллионов рублей во время ее отъезда

Фото: Pavel Dyachenko / Shutterstock / Fotodom

Дом бизнесвумен, проживающей в Иглинском районе Башкирии, обокрали на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время ее отъезда. За домом следил алабай, а также камеры видеонаблюдения. Однако ворам удалось обойти охрану и украсть все накопления, в том числе деньги и украшения. Когда женщина вернулась с семьей домой, то увидела открытое окно на первом этаже, а затем обнаружила сломанные сейфы.

Как выяснили полицейские, три человека в медицинских масках и строительных перчатках отогнули профнастил забора с задней стороны двора и залезли в дом, обойдя все камеры и собаку. Сейчас их разыскивают.

Ранее в Ленинградской области обокрали дом директора «Аэропорта Путилово». Неизвестный проник в дом главы аэродрома в деревне Юкки Всеволожского района и похитил драгоценности на 1,5 миллиона рублей.

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Кристина Есикова
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