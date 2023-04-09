Во Франции назвали поддержку Зеленского бредовой аферой

Французский политик Филиппо: поляки начинают понимать аферу бредовой поддержки Зеленского

Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию, связанную с поставками зерна в Польше. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Филиппо назвал поддержку президента Украины Зеленского бредовой аферой и подчеркнул, что поляки стали ее осознавать.

«Поляки начинают понимать огромную аферу с бредовой поддержкой Зеленского! Польские крестьяне, погрязшие в дешевом украинском импорте, восстают! Министр сельского хозяйства Польши только что ушел в отставку! Правительство, названное "предателем"!» — подчеркнул политик из Франции.

Ранее визит Зеленского в Варшаву омрачил скандал, вызванный отставкой министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика из-за ситуации с украинским зерном в стране. Чиновник покинул должность из-за того, что Еврокомиссия отказалась принимать меры по борьбе с избытком украинского зерна в ряде европейских стран, включая Польшу.