Пятеро детей и трое взрослых пострадали в аварии с пожарной машиной

Минздрав Саратовской области: 5 детей и 3 взрослых пострадали в ДТП с пожарной машиной

В Саратовской области пятеро детей и трое взрослых пострадали в аварии при столкновении легкового автомобиля с пожарной машиной. Об этом сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.

ДТП произошло в поселке Духовницкое. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 60-летнего мужчины врезался в пожарный ЗИЛ. Трое детей в возрасте полгода, шесть и восемь лет были доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести, у них диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

Еще два ребенка 2,5 и 9 лет были осмотрены, госпитализация им не потребовалась. Водителя легкового автомобиля, а также двух пассажирок 27 и 32 лет отправили домой после осмотра врачей.

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