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21:56, 9 апреля 2023Россия

Пятеро детей и трое взрослых пострадали в аварии с пожарной машиной

Минздрав Саратовской области: 5 детей и 3 взрослых пострадали в ДТП с пожарной машиной
СюжетДТП в Москве:

Фото: пресс-служба ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области пятеро детей и трое взрослых пострадали в аварии при столкновении легкового автомобиля с пожарной машиной. Об этом сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.

ДТП произошло в поселке Духовницкое. Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 60-летнего мужчины врезался в пожарный ЗИЛ. Трое детей в возрасте полгода, шесть и восемь лет были доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести, у них диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

Еще два ребенка 2,5 и 9 лет были осмотрены, госпитализация им не потребовалась. Водителя легкового автомобиля, а также двух пассажирок 27 и 32 лет отправили домой после осмотра врачей.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП, один из автомобилей перевернулся. Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома №32 корпус 7.

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Марина Совина
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