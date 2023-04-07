Автомобиль перевернулся при массовой аварии в Москве и попал на видео

Машина перевернулась при массовом ДТП на Волгоградском проспекте и попала на видео

В Москве произошло массовое ДТП, один из автомобилей перевернулся. Момент аварии попал на видео с камер наружного наблюдения, которые публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

Четыре машины столкнулись на Волгоградском проспекте в районе дома 32 корпус 7. Состояние водителей уточняется.

В конце марта авария с участием нескольких автомобилей случилась на Кутузовском проспекте. Водитель и пассажиры массово сбежали с места ДТП.

Ранее на Варшавском шоссе в аварии погибли три человека, еще один пострадал. Тогда автомобиль с людьми врезался в столб.