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00:37, 9 апреля 2023Бывший СССР

Белоруссия предложила субсидии российским авиакомпаниям на перелеты в Минск

Белоруссия предложила субсидии российским авиакомпаниям на перелеты в Минск из регионов РФ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Власти Белоруссии изучают возможность предоставления субсидий и льгот российским авиакомпаниям, которые готовы организовать прямые рейсы в Минск из российских регионов. Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По словам Крутого, вопрос возможного субсидирования обсуждается на первом этапе. Схема будет состоять из трех частей: региональная субсидия российская, белорусские льготы по аэронавигационному и прочему обслуживанию в Национальном аэропорту Минск — которые страна может предоставить — и «некий элемент субсидий в рамках денег Минтранса, в том числе бюджетных», подчеркнул посол.

Крутой отметил, что «нужно все очень хорошо посчитать». По словам дипломата, белорусская авиакомпания «Белавиа» «с учетом количества бортов и приоритетной загрузки на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Казань не может дальше физически распыляться на другие регионы [РФ]».

Задача стоит в налаживании прямых авиарейсов со всеми 16 российскими городами-миллионниками, заявил посол. «Ближайший приоритет — Новосибирск. Это третий город России. По сути, авиационный хаб в Сибири», — заключил Крутой.

Ранее сообщалось, что отечественные авиакомпании планируют в летнем расписании 2023 года увеличить количество рейсов по России в два раза.

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Юлия Мискевич
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