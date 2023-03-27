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16:25, 27 марта 2023Путешествия

Авиакомпании увеличат количество рейсов по России в два раза

Росавиация: число внутренних рейсов в летнем расписании составит более 19 тысяч в неделю

Фото: Egor Myznik / Unsplash

Отечественные авиакомпании планируют в летнем расписании 2023 года увеличить количество рейсов по России в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что количество внутренних рейсов составит более 19 тысяч в неделю. Также планируется увеличение числа международных перелетов — авиакомпаниями получено разрешение на выполнение 3,3 тысячи рейсов в неделю.

Российские перевозчики перешли на летнее расписание полетов 26 марта. Оно закончится в последнюю субботу октября, рассказали в Росавиации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала отечественным путешественникам пять главных особенностей отдыха в стране в предстоящем летнем сезоне. В первую очередь, по словам эксперта, все больше соотечественников из-за повышения цен на авиабилеты и временного закрытия ряда аэропортов страны начнут путешествовать на личном транспорте.

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Зарина Дзагоева
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