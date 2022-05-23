Россиянам назвали пять особенностей отдыха внутри страны в летнем сезоне

АТОР: летом россияне начнут чаще отдыхать у водоемов недалеко от дома

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала отечественным путешественникам пять главных особенностей отдыха в стране в предстоящем летнем сезоне. Об этом пишет «Российская газета».

В первую очередь, по словам эксперта, все больше соотечественников на фоне повышения цен на авиабилеты и временного закрытия ряда аэропортов страны начнут путешествовать на личном транспорте. «Наши аналитики предполагают, что этим летом наиболее популярны будут поездки на своих автомобилях, но недалеко от дома», — заявила она.

При этом Ломидзе отметила, что несмотря на то, что море останется «главным магнитом» для отдыхающих, россияне все чаще будут предпочитать выбираться к водоемам недалеко от дома, экономя на проездных документах.

Помимо этого, туроператоры зафиксировали сокращение глубины продаж туров. «Если раньше бронировали, как правило, за три недели, то сейчас в среднем максимум за две», — пояснила исполнительный директор АТОР. Эксперт добавила, что отечественные путешественники осознают изменчивость экономической ситуации и понимают, что «имеет смысл потратить не на поездку, особенно если она стоит недешево, а подкопить и купить что-то необходимое».

В заключение специалист обратила внимание, что главной, пятой, тенденцией предстоящего туристического сезона является непредсказуемость. «Это, пожалуй, основная характеристика сезона: ситуация в любой момент может измениться в любую сторону», — отметила она.

Ранее в мае стало известно, что у более трети соотечественников нет достаточного количества денег на семидневный отпуск мечты — его стоимость они оценили в среднем в 160 тысяч рублей. При этом россияне признались, что в этом году на недельный отдых готовы потратить 37 тысяч рублей.