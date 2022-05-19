Названо число россиян без средств на отпуск

SuperJob: 35 процентов россиян не готовы потратить на отпуск 160 тысяч рублей

Более трети россиян заявили, что им не хватает денег на недельный отпуск мечты — его стоимость они оценили в среднем в 160 тысяч рублей. Об этом стало известно из результатов опроса портала SuperJob, пишет РБК.

Сообщается, что число россиян, принявших участие в общем опросе по всем округам страны, составило три тысячи человек, в городах-миллионниках — 10 тысяч человек. Выяснилось, что у 35 процентов респондентов не хватает средств на отдых — идеальный отпуск жители России оценили в среднем в 160 тысяч рублей. При этом мужчины потратили бы на поездку больше, чем женщины: 175 тысяч против 143 тысяч рублей.

Участники опроса признались, что в этом году на недельный отпуск готовы потратить 37 тысяч рублей. Больше всего намерены выделить на путешествия жители Москвы — они назвали сумму около 50 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург и Красноярск — 43 тысячи рублей, следом идет Екатеринбург — 42 тысячи рублей, Краснодар, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород — 40 тысяч рублей, Воронеж и Волгоград — по 33 тысячи рублей.

Ранее в мае россиянам назвали бюджетную альтернативу летнему отдыху в Сочи. По словам специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевку в Туапсе можно приобрести за 10-15 тысяч рублей на человека.