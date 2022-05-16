Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали бюджетную альтернативу отдыху в Сочи

В АТОР назвали Туапсе бюджетной альтернативой летнему отдыху в Сочи

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным путешественникам бюджетную альтернативу летнему отдыху в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам экспертов, основной поток туристов на Юг России в летний период придется на Сочи, в то время как спрос на остальные черноморские курорты снизится в среднем на 40 процентов по сравнению с 2021 годом из-за временного закрытия ряда аэропортов. Желающим отдохнуть по более привлекательному ценнику туроператоры рекомендуют обратить внимание на Туапсе, куда можно купить тур за 10-15 тысяч рублей на человека.

«В Туапсе еще остались места, где можно уединиться на берегу моря. Общественные пляжи в Туапсе полностью оборудованы, на них есть все для полноценного отдыха: прокат скутеров, катамаранов, катание на бананах, — рассказала директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова. — На красивой набережной находятся сувенирные лавки, кафе, ночные дискотеки, развлекательные центры, площадки аттракционов».

Материалы по теме:
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020

Что касается стоимости отдыха, то выгодные варианты предлагает компания Coral Travel — недельное проживание на базе отдыха «Торнадо» в июне на курорте обойдется одному путешественнику от 9600 рублей без учета дороги. В трехзвездочном «Азимут отеле Прометей Небуг» можно найти номера от 11,4 тысячи рублей, в четырехзвездочных «Аквамарин отель и СПА» и «Отель Соло» — от 27,5 тысячи рублей на человека.

У туроператора «Интурист» также можно приобрести недорогие семидневные путевки в Туапсе — за 10,7 тысячи рублей с проживанием в отелях «Морской клуб» или «Черноморье». Недельный отпуск на базе отдыха «Русалочка» недалеко от аквапарка «Дельфин» обойдется от 8600 рублей на человека.

Ранее сообщалось, что отельеры Крыма и Кубани вынуждены резко снижать стоимость проживания для туристов на фоне уменьшения спроса из-за временного закрытия аэропортов. В зависимости от направления фиксируется снижение продаж от 10 до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»
Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
Пьяный россиянин на машине снес забор, с тапками напал на морпехов и сбежал
Экс-солистка группы «Серебро» показала загородный особняк
Президент Киргизии заявил о планах спонсоров террористов на Центральную Азию
Премьер Венгрии заявил о начале десятилетия «опасностей и войн»
В России разрешили делать машины класса «Евро-0» без подушек безопасности
Генпрокуратура Украины арестовала активы Фридмана на 420 миллионов долларов
Украинца отправили в СИЗО за надпись на фасаде дома в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.