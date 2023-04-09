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13:19, 9 апреля 2023Мир

В США рассказали об оружии для борьбы с Россией на Украине

19fortyfive: США поставляют Украине созданное для борьбы с Россией оружие

Кадр: 19FortyFive: Military, Defense and Politics News / YouTube

США направили на Украину танки, которые были созданы «для третьей мировой войны с Россией». Об этом пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

По ее словам, к концу 1950-х годов начали появляться слухи о том, что СССР разрабатывает танк, который способен нести высокоскоростную нарезную пушку. В свою очередь США начали работу над собственным прототипом XM60, чтобы не отставать от Советского Союза.

Танки M60, по ее словам, вошли в мартовский пакет помощи Вашингтона Киеву.

«Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты», — пояснила автор.

Ранее обозреватель 19FortyFive Себастьян Роблин заявил, что Украину, которая получит немецкие Leopard 1, могут заинтересовать другие устаревшие танки западного производства, находящиеся на хранении.

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Никита Абрамов
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