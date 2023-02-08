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00:30, 8 февраля 2023Наука и техника

В США рассказали о старых танках для Украины

19FortyFive перечислило подходящие Киеву устаревшие танки

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украину, которая получит немецкие Leopard 1, могут заинтересовать другие устаревшие танки западного производства, находящиеся на хранении. Обозреватель 19FortyFive Себастьян Роблин рассказал о подходящих Киеву списанных танках Запада, которые позволят «создать массу» на линии фронта.

Leopard 1, который начали разрабатывать в 1950-х годах, получил нарезную пушку L7A3 калибра 105 миллиметров и броню, уступающую даже среднему танку M4 Sherman времен Второй мировой войны. Эти танки эксплуатировали в Австралии, Канаде, Дании, Италии, Нидерландах и Норвегии. «Возможно, некоторые из них можно восстановить, хотя законсервированные машины, скорее всего, потребуют значительного ремонта, чтобы привести их в боевую готовность», — пишет Роблин.

Также в Европе остаются списанные французские AMX-30B. Как и Leopard 1, эта машина получила легкое бронирование и нарезную пушку калибра 105 миллиметров. Отмечается, что большое количество этих танков списали во Франции, Испании и Греции.

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Кроме того, по мнению обозревателя, Киев могли бы заинтересовать американские танки M60, румынские TR-85, которые планируют вывести из эксплуатации, а также устаревшие советские танки. Роблин пишет, что в Египте может находиться до 300 танков Т-62 на хранении, а в Румынии эксплуатируют модернизированные Т-55.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил решение Германии отправить на Украину 88 танков Leopard 1. Хранящиеся на складах машины отремонтируют. Научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник сообщил, что орудие Leopard 1 не подходит для борьбы с современными танками.

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Даниил Иринин
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