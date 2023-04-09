Появилось видео удара по используемому ВСУ мосту для атак Брянской области

Военкор Поддубный показал удар по мосту, через который ВСУ заходили в Брянскую область

Летчики Западного военного округа с помощью истребителей Су-34 нанесли удар по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины, по нему украинская армия заходила в Брянскую область. Соответствующее видео опубликовал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

На записи виден инфраструктурный объект, окруженный лесной местностью, а далее — полет снаряда. В результате попадания боеприпаса над ним поднялся большой столб дыма.

Уточняется, мост расположен в районе села Гремяч. В результате удара российских сил он был значительно поврежден, пишет военкор. Поддубный подчеркнул, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины использовали мост для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области.

Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России расследуют факты обстрелов Белгородской области и Донецкой народной республики со стороны Украины. Как отмечается, атаке подверглись села Архангельское и Ржавец российского приграничного региона, что привело к разрушению жилых домов.