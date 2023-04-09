СК расследует обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны Украины

Следователи СКР расследуют обстрелы ДНР и Белгородской области со стороны Украины

Следователи Следственного комитета России (СКР) расследуют факты обстрелов Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Украины. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В нем сказано, что 7 апреля вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка. Также обстрелу подверглись бульвары Пушкина, Шевченко и район Крытого рынка. В результате есть раненые и погибшие. Кроме того, различные ранения зафиксированы у граждан в Ясиноватой, Владимировке и Яковлевке. 8 апреля обстрелы продолжились, поступили данные об одном погибшем.

Помимо этого, обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись села Архангельское и Ржавец в Белгородской области. Это привело к разрушению жилых домов. Пострадавших при этом нет.

«Следственный комитет России установит круг лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в ведомстве.

Ранее 9 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области. В тот же день обстрелу подверглось село Вознесеновка в том же регионе.

