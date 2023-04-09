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11:38, 9 апреля 2023Россия

Украинская армия обстреляла приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об обстреле украинской армии приграничного населенного пункта сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. При этом Гладков отметил, что есть повреждения в двух частных домовладениях и хозяйственных постройках. Кроме того, имеются разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия. Он уточнил, что были повреждены крыша и стены складского помещения.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. 8 апреля Гладков сообщал об атаке на село Архангельское Шебекинского городского округа. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять голов крупнорогатого скота. Помимо этого, были разрушены стены и кровля в коровнике и зернохранилище, а также хозпостройка на территории фермерского хозяйства. Мирные жители не пострадали.

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Кристина Есикова
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