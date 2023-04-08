Украина обстреляла из артиллерии приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что Украина обстреляла окраину села Архангельское

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram .

По его словам, в результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли 10 голов крупнорогатого скота. Кроме того, были разрушены стены и кровля в коровнике и зернохранилище, а также хозпостройка на территории фермерского хозяйства. Мирные жители не пострадали. «Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — заверил Гладков.

Накануне Украина обстреляла село село Ржавец, также расположенное в районе Шебекина. Как рассказал губернатор российского региона, один из снарядов в строящийся дом, а его осколки повредили окна, фасад и забор в соседнем жилом здании.

Кроме того, 6 апреля Гладков сообщал о сбитом российской системой противовоздушной обороны в Валуйском городском округе беспилотнике. Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших и разрушений нет.