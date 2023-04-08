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17:54, 8 апреля 2023Россия

Украина обстреляла из артиллерии приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что Украина обстреляла окраину села Архангельское

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram .

По его словам, в результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли 10 голов крупнорогатого скота. Кроме того, были разрушены стены и кровля в коровнике и зернохранилище, а также хозпостройка на территории фермерского хозяйства. Мирные жители не пострадали. «Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — заверил Гладков.

Накануне Украина обстреляла село село Ржавец, также расположенное в районе Шебекина. Как рассказал губернатор российского региона, один из снарядов в строящийся дом, а его осколки повредили окна, фасад и забор в соседнем жилом здании.

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Кроме того, 6 апреля Гладков сообщал о сбитом российской системой противовоздушной обороны в Валуйском городском округе беспилотнике. Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших и разрушений нет.

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Константин Лысяков
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