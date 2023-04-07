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12:35, 7 апреля 2023Россия

Российский приграничный регион попал под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Ржавец

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, снаряд попал в строящийся дом, который еще не используется. Кроме того, осколками были повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом здании. В результате удара ВСУ никто не пострадал, однако в селе нарушено электроснабжение. «Аварийные и оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела», — написал Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается ударам ВСУ. Накануне глава региона сообщил о сбитом российской системой противовоздушной обороны в Валуйском городском округе беспилотнике. Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших и разрушений нет.

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Константин Лысяков
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