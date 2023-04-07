Российский приграничный регион попал под обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Ржавец

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, снаряд попал в строящийся дом, который еще не используется. Кроме того, осколками были повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом здании. В результате удара ВСУ никто не пострадал, однако в селе нарушено электроснабжение. «Аварийные и оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела», — написал Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается ударам ВСУ. Накануне глава региона сообщил о сбитом российской системой противовоздушной обороны в Валуйском городском округе беспилотнике. Обломки летательного аппарата упали в поле. Пострадавших и разрушений нет.