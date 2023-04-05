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12:08, 5 апреля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе приграничной Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, выпущенные по селу снаряды нанесли повреждения постройкам, однако пострадавших в результате обстрела нет.

«По предварительной информации, осколками снарядов повреждены 3 частных домовладения и 3 автомобиля — выбиты окна, посечены фасады и кровля», — добавил губернатор.

Днем ранее под обстрел попало село Алешковичи Суземского района Брянской области. А до этого Брянскую область атаковали украинские беспилотники.

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Марк Леонов
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