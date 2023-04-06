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15:59, 6 апреля 2023Россия

Российская система ПВО сбила беспилотник над приграничным регионом

Белгородский губернатор Гладков заявил, что система ПВО сбила беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Валуйском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в четверг, 6 апреля.

«Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории», — написал он.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Так 5 апреля глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. Выпущенные по селу снаряды повредили постройки, но никто из местных жителей не пострадал.

До этого стало известно, что украинский беспилотник сбросил на Новую Таволжанку два взрывных устройства.

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Евгения Куликова
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