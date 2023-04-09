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10:38, 9 апреля 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России

Гладков сообщил об обстреле села Тишанка в Белгородской области со стороны Украины

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших при обстреле ВСУ нет, однако снаряды повредили четыре частных домовладения.

Ранее стало известно, что в Белгородской области два 17-летних подростка пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Гладков сообщил, что юноши нашли ржавый снаряд, когда разбирались на огороде в селе Покрово-Михайловка. У одного из россиян множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В связи с этим было решено отправить его в московскую больницу.

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Варвара Кошечкина
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