ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России

Гладков сообщил об обстреле села Тишанка в Белгородской области со стороны Украины

Украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших при обстреле ВСУ нет, однако снаряды повредили четыре частных домовладения.

Ранее стало известно, что в Белгородской области два 17-летних подростка пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Гладков сообщил, что юноши нашли ржавый снаряд, когда разбирались на огороде в селе Покрово-Михайловка. У одного из россиян множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В связи с этим было решено отправить его в московскую больницу.