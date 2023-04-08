Два подростка пострадали от взрыва снаряда в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: два подростка пострадали от взрыва снаряда времен ВОВ

В Новооскольском городском округе Белгородской области двое 17-летних подростков пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, подростки нашли ржавый снаряд, когда убирали мусор на огороде в селе Покрово-Михайловка. Мальчики решили разобрать боеприпас, распилив его, в результате чего произошел взрыв.

Как рассказал российский губернатор, у одного из подростков легкая контузия, а второй получил осколочные ранения обоих ног и левой руки. Скорая помощь доставила пострадавших в Детскую областную больницу Белгорода.

Гладков обратился к родителям с просьбой уделять больше внимания тому, чем занимаются дети.

В декабре 2022 года в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области подросток наступил на взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Сначала 14-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы, позже перевезли на лечение в Москву.

