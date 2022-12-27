Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:52, 27 декабря 2022Россия

Раненного в Белгородской области подростка доставили в Москву

Подростка, раненого в селе Щетиновка Белгородской области, доставили в Москву на лечение

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

14-летнего подростка, раненого в селе Щетиновка Белгородской области, доставили в Москву на лечение. Об этом сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, передает ТАСС.

«Сейчас Михей находится на лечении в Москве, наши представители района находятся с ним, мама находится с ним», — рассказал Перцев.

О том, что в Щетиновке ранен подросток, 24 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подростка доставили в реанимацию местной больницы.

Губернатор предостерег детей от посещения опасных и незнакомых мест на приграничной территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров уличил США в желании уничтожить Россию
Женщинам рассказали о возникающих из-за рака груди проблемах в сексуальной сфере
Девушка повернулась спиной к камере в праздничном наряде и прославилась в сети
Убившая трех детей россиянка раскрыла подробности преступления
12-летний россиянин спасался от стаи собак, провалился в яму и сломал ногу
Мясников оценил эффективность популярного средства для новогоднего застолья
В Китае заявили о готовности России к борьбе с США
В ЛНР сообщили о переброске Киевом групп наемников-штурмовиков в район Кременной
Раненного в Белгородской области подростка доставили в Москву
Российский футболист рассказал о разнице между соотечественниками и европейцами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.