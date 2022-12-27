Раненного в Белгородской области подростка доставили в Москву

Подростка, раненого в селе Щетиновка Белгородской области, доставили в Москву на лечение

14-летнего подростка, раненого в селе Щетиновка Белгородской области, доставили в Москву на лечение. Об этом сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, передает ТАСС.

«Сейчас Михей находится на лечении в Москве, наши представители района находятся с ним, мама находится с ним», — рассказал Перцев.

О том, что в Щетиновке ранен подросток, 24 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавший наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подростка доставили в реанимацию местной больницы.

Губернатор предостерег детей от посещения опасных и незнакомых мест на приграничной территории.