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20:12, 8 апреля 2023Россия

Стало известно о состоянии раненного при взрыве снаряда российского подростка

Раненного при взрыве снаряда в Белгородской области подростка отправят на лечение в Москву

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Одного из подростков, который получил ранения при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны в Белгородской области, отправят на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

«Александр доставлен в областную детскую больницу. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран», — рассказал губернатор.

Из его поста также стало известно, что для оценки состояние подростка специалисты провели телемедицинскую консультацию с Российской детской клинической больницей (РДКБ). В результате было решено отправить пострадавшего на лечение в столицу.

Ранее Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе региона взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего пострадали два 17-летних подростка. Отмечалось, что они нашли снаряд, когда убирали мусор, а затем решили его распилить.

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Варвара Кошечкина
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