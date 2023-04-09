Москвичка лишилась двух миллионов рублей из-за псевдоброкеров

В Москве женщина лишилась двух миллионов рублей из-за псевдоброкеров

В Москве местная жительница лишилась двух миллионов рублей из-за псевдоброкеров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Москвичка на одном из сайтов по поиску работы познакомилась с некой Кристиной, которая предложила ей за три недели научиться торговать на бирже. Женщина согласилась и взяла кредит на два миллиона, деньги положила на брокерский счет.

Сначала сделки шли успешно, но в один момент баланс на счету оказалось минус 35 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Москвичка обратилась к менеджеру, который посоветовал ей вложить еще денег, а затем попросил перевести деньги некоему Шаруху. Пострадавшая убедилась, что ее обманули псевдоброкеры, и обратилась в полицию.

Ранее в Москве 32-летний гражданин Киргизии стал жертвой мошенников, похитивших у него 60 миллионов рублей при обмене на швейцарские франки. Уточняется, что мужчина нашел в Telegram выгодный курс обмена валюты, там ему сообщили адрес пункта на Сущевском Валу. Приехав туда, он передал деньги кассирше.