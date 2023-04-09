В КНДР перестали отвечать на звонки Южной Кореи по военной линии связи

Yonhap: в КНДР третий день не отвечают на звонки Южной Кореи по военной линии связи

Представители Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на протяжении нескольких дней не отвечают на регулярные звони Южной Кореи по военной линии связи. Об этом пишет Yonhap.

Сеул и Пхеньян созваниваются дважды по двум каналам связи — через межкорейский офис связи и по военной «горячей линии». В пятницу, 7 апреля, северокорейская сторона по неизвестным причинам перестала отвечать на попытки южнокорейских представителей связаться с ними.

По данным агентства, поскольку межкорейский офис связи не работает в выходные, Сеул в субботу, 8 апреля, и воскресенье, 9 апреля, предпринимал попытки установить контакт исключительно по военной линии связи, однако они не дали результата. Таким образом, в КНДР не отвечают на звонки южнокорейцев в общей сложности уже третий день.

Ряд экспертов полагает, что такое молчание Пхеньяна можно расценивать как знак протеста против давления Сеула по проблеме прав человека в народной республике, а также против несогласованного использования автобусов из Кэсонского промышленного комплекса.

Ранее в апреле стало известно, что КНДР провела очередные испытания подводного беспилотника Haeil 2, который способен нести ядерный боезаряд. Тестирование вооружения проводилось с 4 по 7 апреля.