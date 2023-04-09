У срединной линии в море заметили около 20 кораблей КНР и Тайваня

У срединной линии Тайваньского пролива замечено около 20 кораблей НОАК и Тайваня

У срединной линии Тайваньского пролива замечены порядка 20 военных кораблей, 10 из которых относятся к Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и еще 10 — к Тайваню. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В данный момент корабли обеих сторон находятся рядом с так называемой срединной линией Тайваньского пролива, которая играет роль границы. При этом пока ни Китай, ни Тайвань не совершает провокационных маневров. Китайский авианосец, за которым следят тайваньские военные, находится более чем в 400 морских милях от юго-восточного побережья Тайваня.

Ранее стало известно, что тайваньские военные зафиксировали более 50 самолетов НОАК вблизи острова. По данным Минобороны, всего замечены 58 самолетов и девять кораблей НОАК вблизи с Тайванем. 31 самолет Китая пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

8 апреля военные зафиксировали более 40 самолетов НОАК вблизи Тайваня. Тогда в оборонном ведомстве назвали действия Китая «иррациональным актом».

В Тайване значительно обострилось обстановка после визита на остров в конце лета 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, заявил о том, что США поддерживают тайваньский сепаратизм. При этом официальные отношения с центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949-м.