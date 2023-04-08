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13:06, 8 апреля 2023Мир

Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову более 40 самолетов КНР

Минобороны Тайваня зафиксировало 42 самолета ВС Китая вблизи острова

Фото: Timo Volz / Unsplash

Тайваньские военные зафиксировали более 40 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Об этом сообщает министерство обороны острова в своем Twitter.

По данным Минобороны, всего замечены 42 самолета и еще восемь кораблей НОАК вблизи с Тайванем. Утверждается, что 29 самолетов Китая пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. После этого они вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

В Минобороны Тайваня назвали действия Китая «иррациональным актом», который поставил под угрозу безопасность и стабильность в регионе. В заявлении также сказано, что ВС Тайваня следили за обстановкой вблизи острова. Тайваньские военные готовы ответить на активность КНР в регионе.

7 апреля корабли и самолеты Военно-морских сил КНР и Народно-освободительной армии Китая также были замечены вблизи Тайваня.

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Варвара Кошечкина
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