Китай направил военные корабли и самолеты к Тайваню

Минобороны Тайваня: китайские военные самолеты и корабли обнаружены вблизи острова

Корабли и самолеты Военно-морских сил КНР и Народно-освободительной армии Китая были обнаружены вблизи Тайваня. Об этом сообщает министерство обороны острова в Twitter.

Согласно заявлению, утром 7 апреля три китайских военных корабля прошли рядом с островом, а также истребитель и вертолет пересекли зону противовоздушной обороны. Вооруженные силы Тайваня отслеживают ситуацию и поручили авиации, флоту и ракетным системам наземного базирования отреагировать на эти действия.

Китай второй день нагнетает обстановку в районе Тайваня. 6 апреля китайский авианосец «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и приблизился к южной части острова. Предполагается, что это ответные меры Пекина на недавнюю встречу главы тайваньской администрации Цай Иньвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.