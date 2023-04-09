В США заявили о возможности Китая установить контроль над Тайванем по итогам выборов

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол заявил, что Китай может получить возможность установить контроль над Тайванем мирным путем по итогам выборов главы администрации в январе 2024 года. Об этом он сообщил в интервью изданию NBC.

По словам Маккола, сейчас на Тайване идут политические споры между двумя партиями, существующими в государстве.

«Одна из них хочет разговаривать с Китаем, а партия [главы администрации Тайваня] Цай Инвэнь не хочет быть частью Китая. По моему мнению, ближайшие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важными, потому что Китай попытается повлиять на эти выборы и установить контроль над островом без единого выстрела», — заявил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам США.

Ранее Майкл Маккол, принявший участие во встрече с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в рамках ее визита в Калифорнию, заявил, что Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при одном условии — если Китай вторгнется на остров.