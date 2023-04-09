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19:30, 9 апреля 2023Мир

В США заявили о возможности Китая установить контроль над Тайванем

В США заявили о возможности Китая установить контроль над Тайванем по итогам выборов

Фото: TangChi Lee / Unsplash

Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол заявил, что Китай может получить возможность установить контроль над Тайванем мирным путем по итогам выборов главы администрации в январе 2024 года. Об этом он сообщил в интервью изданию NBC.

По словам Маккола, сейчас на Тайване идут политические споры между двумя партиями, существующими в государстве.

«Одна из них хочет разговаривать с Китаем, а партия [главы администрации Тайваня] Цай Инвэнь не хочет быть частью Китая. По моему мнению, ближайшие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важными, потому что Китай попытается повлиять на эти выборы и установить контроль над островом без единого выстрела», — заявил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам США.

Ранее Майкл Маккол, принявший участие во встрече с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в рамках ее визита в Калифорнию, заявил, что Вашингтон готов отправить войска на Тайвань при одном условии — если Китай вторгнется на остров.

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Анастасия Астахова
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