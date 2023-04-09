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17:29, 9 апреля 2023Ценности

Раскрыт правильный способ чистки стиральной машины

Эксперт по бытовой технике Экстон: барабан стиральной машины следует чистить уксусом

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Эксперт по бытовой технике в интернет-магазине электроприборов AO.com Саймон Экстон раскрыл правильный способ чистки стиральной машины. Его комментарий приводит Express.

Собеседник издания отметил, что данная процедура включает в себя три шага. Во-первых, следует подвергнуть глубокой очистке отсек для моющего средства, для чего потребуется замочить его в горячей мыльной воде и потереть. Во-вторых, необходимо распылить белый винный уксус на поверхность барабана и протереть его тряпкой, что поможет избавиться от микробов, неприятного запаха, накипи, а также грязи и жира.

Третий пункт заключается в том, чтобы помыть люк, резиновую манжету, корпус и фильтр устройства, добавил специалист. При этом последний следует извлечь согласно инструкции к прибору.

В марте блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавиться от накипи и неприятного запаха в стиральной машине. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой. Затем, согласно ее рекомендациям, необходимо поместить цитрус вместе с гигиеническим средством в стиральную машину.

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Алина Гостева
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