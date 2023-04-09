Патриарх Кирилл назвал отсутствие общих ценностей причиной столкновения России и Запада

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отношениях России и западных стран. Его слова приводит РИА Новости.

Патриарх Кирилл назвал причины столкновения России и Запада и отнес к ним отсутствие общих ценностей. По его мнению, на данный момент исчезла ложная дипломатия.

«Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности.<...> Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию», — подчеркнул он.

По мнению патриарха, в конфликте с Западом Россия отстаивает свою веру и нравственную систему ценностей.

25 января патриарх Кирилл призвал русских и украинцев к примирению. По его мнению, народам исторической Руси следует «остановить попытки междоусобной брани».