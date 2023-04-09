Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 9 апреля 2023Мир

В Чехии возбудили почти 100 дел против поддерживающих действия России на Украине

В Чехии в отношении граждан возбудили 95 уголовных дел в связи с поддержкой действий РФ

Фото: David W Cerny / Reuters

С 24 февраля 2022 года полиция Чехии возбудила почти 100 уголовных дел в отношении граждан, связанных с поддержкой России в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет портал Irozhlas.cz.

«Мы возбудили 95 уголовных дел, — приводит издание слова пресс-секретаря полиции республики Ондрея Моравчика. — В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление».

Отмечается, что 67 случаях против поддерживающих действия РФ на Украине граждан были выдвинуты обвинения.

Ранее в апреле в Чехии захотели признать Россию и Китай «угрозами национальной безопасности». Об этих планах заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Йиреш.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Росгвардия начала зачищать освобожденные города ДНР от сил ВСУ
90-летний Бедрос Киркоров решил развестись с женой после 26 лет брака
Минобороны отчиталось о работе обученной сбивать дроны новейшей РЛС
ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России
Украинского офицера разведки заочно арестовали в России
Мошенница обманула подмосковных пенсионеров на 12 миллионов рублей
В Чехии возбудили почти 100 дел против поддерживающих действия России на Украине
Стало известно о переполненных ночных клубах в Киеве
Российский футболист объяснил победу над соперником со счетом 15:0
Минобороны Тайваня зафиксировало более 50 самолетов КНР вблизи острова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.