В Чехии возбудили почти 100 дел против поддерживающих действия России на Украине

В Чехии в отношении граждан возбудили 95 уголовных дел в связи с поддержкой действий РФ

С 24 февраля 2022 года полиция Чехии возбудила почти 100 уголовных дел в отношении граждан, связанных с поддержкой России в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет портал Irozhlas.cz.

«Мы возбудили 95 уголовных дел, — приводит издание слова пресс-секретаря полиции республики Ондрея Моравчика. — В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление».

Отмечается, что 67 случаях против поддерживающих действия РФ на Украине граждан были выдвинуты обвинения.

Ранее в апреле в Чехии захотели признать Россию и Китай «угрозами национальной безопасности». Об этих планах заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Йиреш.