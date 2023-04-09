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21:30, 9 апреля 2023Россия

В России не выявили дефицита лекарств по непатентованным наименованиям

Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита лекарств по непатентованным наименованиям

Фото: Pixabay

Росздравнадзор сообщил, что в России не было выявлено дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям. В ведомстве подчеркнули, что временная нехватка того или иного препарата в аптеке не является признаком дефицита, сообщает РИА Новости.

«На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует дефицит лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН)», — заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

Уточняется, что лекарства по одному МНН могут быть выпущены как в различных лекарственных формах, так и под разными торговыми наименованиями, в связи с чем временное отсутствие какого-либо конкретного препарата в аптеке не является признаком дефицита.

Ранее стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) задумал создать для физических лиц систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки, в том числе шприцов, блистеров, пузырьков и капельниц.

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Марина Совина
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