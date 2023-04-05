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09:28, 5 апреля 2023Среда обитания

В России задумали собирать просроченные лекарства и шприцы

РЭО задумал создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский экологический оператор (РЭО) задумал создать для физических лиц систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки, в том числе шприцов, блистеров, пузырьков и капельниц. Об этом сообщают «Известия».

Представители РЭО направили инициативу в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор. На данный момент подобной системы не существует в стране, и россияне выбрасывают медицинские отходы в мусор или в канализацию — подобные действия наносят вред окружающей среде, так как элементы препаратов могут быть токсичными.

Для решения проблемы авторы идеи предложили поставить специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. «В России пока не организован централизованный сбор блистеров у населения, нет специальных пунктов, но, что еще важнее, у россиян нет понимания, зачем это следует делать, поэтому важно параллельно просвещать граждан в этом направлении», — объяснил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее в России захотели ужесточить контроль за утилизацией одного вида отходов и запретить гражданам выбрасывать золу вместе с остальным мусором. В РЭО отметили, что неправильно обращение с золой является серьезной проблемой.

Нина Ташевская
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