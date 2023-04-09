Российский десантник рассказал о побегах бойцов ВСУ со своих позиций

Российский десантник с позывным Ястреб рассказал о сдаче украинских военных в плен

Командир десантной роты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ястреб во время вручения госнаград российским военным рассказал о побегах украинских бойцов со своих позиций. Его слова приводят «Известия».

По словам Ястреба, его рота занималась штурмом опорных пунктов ВСУ и нередко обращала противника в бегство.

«Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции, либо сдается», — указал Ястреб в своей речи.

Отмечается, что заместитель командующего группировкой «Центр» Валерий Солодчук вручил российским военным ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За Отвагу» и «За спасение погибавших». Бойцов наградили в боевой обстановке в зоне проведения СВО.

Ранее российский военный с позывным Кит рассказал, что некоторые мобилизованные солдаты ВСУ сдаются в плен, не желая принимать участия в боевых действиях на стороне Киева. По его словам, сейчас на Украине мобилизуют людей из абсолютно всех категорий населения, кроме родственников высокопоставленных чиновников. «Многие из них опасаются возвращения домой, потому что боятся вновь оказаться на фронте», — заявил Кит.