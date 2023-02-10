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23:40, 10 февраля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о сдающихся в плен солдатах ВСУ

RT: российский военный Кит заявил, что мобилизованные солдаты ВСУ сдаются в плен

Фото: Reuters

Российский военный с позывным Кит в беседе с RT рассказал, что некоторые мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен, не желая принимать участия в боевых действиях на стороне Киева.

По его словам, сейчас на Украине мобилизуют людей из абсолютно всех категорий населения, кроме родственников высокопоставленных чиновников.

«По имеющимся данным, количество украинских военнопленных составляет уже более семи тысяч. Многие из них опасаются возвращения домой, потому что боятся вновь оказаться на фронте», — заявил Кит.

Ранее один из командиров ВС России рассказал, что в Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы ВСУ не сдаются в плен и редко забирают убитых военнослужащих, потому что им «без разницы».

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

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Марина Совина
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