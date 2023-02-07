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20:33, 7 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали о поведении бойцов ВСУ в Марьинке

Командир ВС России: бойцы ВСУ сдаются в плен в Марьинке при бегстве надзирателей

Фото: Marko Djurica / Reuters

В городе Марьинке в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сдаются в плен и редко забирают убитых военнослужащих, потому что им «без разницы». Об этом заявил один из командиров ВС России, его слова приводит RT в Telegram.

«Сдаются они крайне редко, и то чаще всего, если их командир либо надзиратель на опорном пункте просто убежал», — заявил один из российских военнослужащих.

Также бойцы рассказали, что украинские военные не спят несколько дней. По их словам, ВСУ используют препараты, позволяющие обходиться без сна и еды на протяжении трех дней.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о «хороших сигналах» из Марьинки. По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы России продолжают брать под контроль юго-западную часть населенного пункта, где закрепились украинские военные. Он добавил, что Киев продолжает перебрасывать дополнительные резервы в Марьинку и Угледар.

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Варвара Кошечкина
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