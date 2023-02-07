В ДНР сообщили о «хороших сигналах» из Марьинки

Пушилин: из Марьинки приходят «хорошие сигналы», ВС РФ продолжают брать город под контроль

Из города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) «поступают хорошие сигналы». Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы (ВС) России продолжают брать под контроль юго-западную часть населенного пункта, где закрепились украинские военные. Он также добавил, что Киев продолжает перебрасывать дополнительные резервы в Марьинку и Угледар.

Ранее Пушилин сообщал, что российские военные добились успехов на северском направлении. При этом политик указал, что оно имеет стратегическое значение для последующего взятия Красного Лимана.