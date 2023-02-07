Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 7 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о «хороших сигналах» из Марьинки

Пушилин: из Марьинки приходят «хорошие сигналы», ВС РФ продолжают брать город под контроль

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Из города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) «поступают хорошие сигналы». Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы (ВС) России продолжают брать под контроль юго-западную часть населенного пункта, где закрепились украинские военные. Он также добавил, что Киев продолжает перебрасывать дополнительные резервы в Марьинку и Угледар.

Ранее Пушилин сообщал, что российские военные добились успехов на северском направлении. При этом политик указал, что оно имеет стратегическое значение для последующего взятия Красного Лимана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Германия разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине
Адвокат похудела на 29 килограммов в возрасте 60 лет и стала бодибилдершей
В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника
Жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енота
В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
СБУ провела обыски в связанных с супругой Медведчука компаниях
Бывший участник КВН словами «нас просто уничтожали» высказался о проекте
Москвичи массово расхотели арендовать один тип квартир
СКР предъявил обвинения россиянину за убийство родителей в московской квартире
Названы главные уязвимые места техники НАТО у ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.